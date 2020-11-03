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Пользователи WhatsApp смогут отправлять исчезающие сообщения

03:30, 03.11.2020
Пользователи WhatsApp смогут отправлять исчезающие сообщения
Фото: pexels.com

В мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчиков мессенджера.

Известно, что пользователи сами будут определять, как будут удаляться сообщения. Функция будет доступна как для диалогов, так и для групповых чатов. «Уничтожаться» сообщения будут через семь дней у всех сторон переписки.

По удалению сообщение может быть скопировано и переслано. Новая опция не распространится на сообщения, отправленные до появления обновления.

Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция сканирования лица, задача которой помочь пользователю сохранить конфиденциальность и защитить переписку.

Технологии
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