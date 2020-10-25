В WhatsApp появится функция сканирования лица

В мессенджере WhatsApp появится функция сканирования лица. Она призвана помочь пользователю сохранить конфиденциальность и защитить его переписку.



В одной из бета-версий упомянута аутентификация при входе с помощью этой функции. Ранее она была доступна лишь владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.

Дата появления функции в смартфонах рядовых пользователей пока неизвестна. Однако инсайдеры считают, что такая блокировка на большинстве смартфонов на базе Android не сможет защитить информацию на уровне iPhone — Face Unlock. Предполагается, что систему можно будет обмануть лицом или фотографией похожего человека.

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Ранее сообщалось о новой возможности в WhatsApp связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.