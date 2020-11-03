В России представили сервис аналитики наружной рекламы

МТС вместе с рекламным холдингом Dentsu и стартапом Synaps Labs, разработчиком ИИ-платформы для управления цифровыми билбордами на дорогах, представили сервис для измерения эффективности наружной рекламs. Как рассказали в пресс-службе МТС, система, работая вместе с цифровой платформой оператора Russ Outdoor, собирает информацию с видеокамер, распознает модель приближающегося автомобиля и принимает решение в режиме реального времени, показывать ли владельцу этого автомобиля рекламу.

«Объединение возможностей анализа больших данных и системы таргетинга на основе искусственного интеллекта позволяет демонстрировать рекламу только целевой аудитории и измерять эффективность каждого сообщения... Для оценки эффективности коммуникации в автоматическом и обезличенном режимах, без работы с персональными данными проводится дальнейший анализ активности тех, кто увидел рекламное сообщение», — сообщили в пресс-службе МТС.

Одной из первых систему протестировала Toyota. Автопроизводитель провел две кампании: тактическую, в которой показывал пять моделей своих машин, и имиджевую — о выходе специальной серии Toyota Camry. Система сама определяла, какому автомобилю показывать ту или иную рекламу в зависимости от заданных параметров.



По итогам первой кампании количество звонков в центры выросло на 34% благодаря таргетированной наружной рекламе, а количество посещений дилерских центров — на 30%. Вторая кампания на 26% увеличила число звонков и на 15% — количество клиентов дилерских центров, рассказали в компании.