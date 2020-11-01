Верховный муфтий России осудил вражду из-за карикатур на пророка

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выступил против вражды из-за карикатур и заметил, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение.



Он счел бессмысленными митинги, которые проходят у представительств Франции в связи с заявлениями президента страны Эмманюэля Макрона и публикацией религиозных карикатур Charlie Hebdo и призвал верующих не поддаваться на провокации: «Пять, шесть, семь лет тому назад тоже карикатуры рисовали и в некоторых странах громили посольства западных государств. И сегодня, я слышал, вышли к французскому посольству. Зачем?», — передает РБК.



Религия дается людям для того, чтобы установить порядок и согласие в мире. И развязывать войну из-за пустяка, «того, что кто-то что-то нарисовал» — не угодно ни богу, ни его посланникам, считает Таджуддин.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства верующих мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

