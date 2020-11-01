Спортивные успехи команд РТ и поздравления приставов: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 1 ноября
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поздравил мужскую команду по волейболу с победой на соревнованиях. Ребята стали чемпионами республики.
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил коллектив
МКП Бавлов «Управление по благоустройству и озеленению» с днем основания предприятия. Оно было сформировано 22 года назад — в первый день ноября 1998 года.
Руководитель Ютазинского района Аяз Шафигуллин поздравил сотрудников службы федеральных приставов с праздником.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин порадовался успехам местной футбольной команды.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров решил вновь опробовать формат общения с подписчиками при помощи сторис. Он пожелал подписчикам доброго утра и предложил с помощью своеобразной шкалы рассказать о своем настроении.ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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