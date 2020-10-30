В России упростили порядок оформления социальных выплат на приобретение жилья молодыми семьями

В России упростили порядок получения социальных выплат на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно подать не только лично, но и через портал госуслуг. Для этого требуется лишь наличие простой электронной подписи одного из членов семьи.

Соцвыплаты на покупку или строительство жилья составляют 30—35% от стоимости жилья. Получить поддержку от государства могут семьи, в которых каждому из супругов меньше 35 лет. Наличие детей не обязательно.

Фото: realnoevremya.ru

На господдержку может рассчитывать и одинокий родитель, не достигший 35 лет, у которого имеется один ребенок или несколько детей.

Напомним, что в июле в Татарстане запустили президентскую программу социальной ипотеки для молодых семей. В нее могут вступить полные молодые семьи и те, кто воспитывает детей в одиночку, вне зависимости от места работы. Возраст хотя бы одного из родителей не должен превышать 35 лет.

