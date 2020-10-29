Белоруссия временно ограничила въезд в страну из Польши, Литвы, Латвии и Украины

Фото: wikimedia.org / Гжегож В. Тенжицки

Власти Белоруссии объявили о временном закрытии границ со стороны четырех соседних стран. Въезд на территорию ограничен для тех, кто путешествует из Польши, Латвии, Литвы и Украины.

Госпогранкомитет республики объяснил это решение «сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах», передает «Интерфакс».

Фото: wikimedia.org / Rakoon

Ограничения не будут действовать для дипломатов, дальнобойщиков и членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Также без ограничений работает пограничный пункт в аэропорту Минска, а значит ограничения касаются только границы с указанными государствами.