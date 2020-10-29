В Татарстане не будут предоставлять социальные льготы должникам

В Татарстане не будут предоставлять социальные льготы должникам по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Соответствующий закон принял сегодня Госсовет республики. Автором инициативы выступила министр труда и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

В Татарстане задолженность физлиц по налогам достигла 2 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в 3 млрд рублей, а значительная часть расходов приходится на социальную сферу. В следующем году расходы на нее вырастут на 5,6%. При этом финансирование ведется за счет налогов и сборов, отметила министр.



realnoevremya.ru

Подробнее о том, как прошло сегодняшнее заседание Госсовета республики — в материале «Реального времени».