В Казанском Кремле откроется выставка, посвященная Екатерине Великой — видео

Фото: скриншот

В центре «Эрмитаж-Казань» 7 ноября откроется выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи». Экспонаты привезли из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Посетители смогут увидеть мемориальные вещи, принадлежавшие Екатерине Великой и другим членам императорской семьи: костюмы, детские игрушки, драгоценности, оружие, предметы мебели, камеи, фарфоровые сервизы.

Экспонаты расскажут об основных событиях в период царствования Екатерины II, о развитии ремесел и художеств. Один из разделов будет посвящен Пугачевскому бунту.

Выставка будет работать до 11 апреля 2021 года.

Ранее в национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка российского живописца, председателя регионального отделения Творческого союза художников России по Татарстану Ильгизара Самакаева «Трансерфинг в живописи».

