Мистическая выставка Ильгизара Самакаева: о чем предупреждает художник-серфер

Экспозиция «Трансерфинг в живописи» включает около 60 работ, созданных в разные периоды творчества художника

Фото: Максим Платонов

В национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка российского живописца, председателя регионального отделения Творческого союза художников России по Татарстану Ильгизара Самакаева «Трансерфинг в живописи». Представлены 60 полотен — это ретроспектива долгих лет творчества художника, от «учебной», как выразился сам Самакаев, работы «Осень» до картин, написанных в уходящем году, как, например, постмодернистский «Парк в Гуанджоу. Китай». Почему автор выбрал название выставки по одноименному эзотерическому учению Вадима Зеланда, как он сам понимает «трансерфинг» и какое будущее предсказал экспозиции личный домашний экстрасенс Самакаевых — в репортаже «Реального времени».

Управление реальностью и картины-предупреждения

Открытие выставки намеренно сделано максимально камерным — только два десятка самых близких увидели картины в первый день. Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева отметила, что решено было следовать новому правилу крупных галерей, например, Третьяковской, когда в день открытия приглашается только пресса, а уж после приходят посетители. Ильгизар Самакаев тоже рассказал, что намеренно не вывешивал афиш.

По признанию художника, с персональными экспозициями он выставляется раз в пятилетие. Отсюда и такой разброс дат написания полотен, их стилистика, темы и настроения. Художник действительно увлекся в последние годы учением Зеланда, которое заключается в понимании того, что человек обладает способностью управлять реальностью с помощью мысли на метафизическом уровне. Чтобы этого добиться, человек должен постоянно размышлять и принимать верные решения. Наверное, впервые ученые и эзотерики были солидарны, не признав это учение, однако публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман отозвался о нем как о «способе настройки мышления на активный поиск решения задач». Как бы скользя по волнам реальности, каждый из нас, согласно Зеланду (к слову, есть мнение, что это группа автора, а не конкретный эзотерик) сам может формировать положительные события своей жизни и достигать их.

По признанию художника, с персональными экспозициями он выставляется раз в пятилетие

— Да, я слушаю аудиокниги Зеланда, в том числе и во время работы. Учение мне близко, однако я показываю и «трансерфинг в живописи». То есть это мое предупреждение — мы не только можем приобрести желаемое, но и потерять то, что мы имеем. Например, природу, экологию. Я сам использую технологии учения, и могу сказать, что жизнь моя стала богаче. Интересно ставить перед собой сложные задачи и решать их, добиваясь результата, — рассказал «Реальному времени» автор.

Как художник не поссорился с директором

Он и сам, кажется, с легкостью скользит по своим картинам. Выставка расположилась в четырех залах первого этажа «Хазинэ». Как отметил Самакаев, развеской картин занималась директор Госмузея изобразительных искусств Розалия Нургалеева. «Я пришел перед открытием, готовый выдержать бой, поскольку у меня было свое видение, как нужно знакомить зрителя с моими работами. И был удивлен, увидев, что наши точки зрения полностью совпадают». В первом зале посетителя встречают умиротворяющие пейзажи и натюрморты — «Сирень цветет», «Волжский залив». Однако безмятежного ценителя прекрасного тут же настораживает триптих «Прощальная улыбка» — на центральной картине можно увидеть наводнение, поглотившее дом, автомобиль, обломки быта, а в нижнем углу — как бы мелькнул, перед тем, как утонуть, портрет Моны Лизы. Левая и правая картины триптиха ­ пока еще нетронутая бедствием природа, на одной из них — даже спасительная лодка. Как признался автор, триптих написан под впечатлением трагедии Фукусимы, в 2015 году.

«Мы в любой момент можем потерять все красивое — вот я о чем. Настоящий художник не может оставаться в стороне от того, что происходит в мире», — считает он.

Выставка расположилась в четырех залах первого этажа «Хазинэ». Развеской картин занималась директор Госмузея изобразительных искусств Розалия Нургалеева

Когда двум художникам комфортно в одной мастерской

Во втором зале галереи вновь предстают виды природы, чудесные пейзажи, а центром здесь можно назвать цикл из шести картин «Волжская соната». Кажется, художник пытается убежать в свой, внутренний мир от ужасов внешнего, однако и отрешиться от происходящего у него не получается.

— Свет и цвет для меня — основа, главное в живописи, а трансерфинг — скольжение от одного состояния к другому. Художник все пропускает через себя, конечно, в моих картинах все отражается так, как вижу я. Возьмем, например, работу «Время собирать урожай». На ней изображены сочные гранаты, среди которых и граната боевая. То есть я вновь предупреждаю о том, что все может взорваться внезапно, — пророчествует художник.

Однако второй и третий залы рассказывают о том, что ему было и остается дорого на протяжении жизни. Он часто пишет супругу Марину, тоже художника, и их дочку. Впервые семья появляется на картине «Осень» — супруги с маленьким ребенком гуляют по парку среди яркой желто-красной листы. «Какая я здесь молодая» — говорит Марина Самакаева, по-другому оценив картину в особом освещении галереи.

Во втором зале галереи вновь предстают виды природы, чудесные пейзажи

— Совсем иначе смотрятся работы мужа здесь, нежели в нашей мастерской. Это мой учитель, я учусь у супруга всю свою жизнь, — сказала она, отметив, что с мужем делит одну мастерскую и вовсе не в обиде на него за выделенный маленький уголок для своего творчества.

Сюрприз четвертого зала

Стоит расслабившемуся зрителю дойти до последнего, четвертого зала, как от умиротворения и безмятежности не остается и следа. Вот где авторы экспозиции приберегли сюрприз, а мысль художника развернулась во всю силу. «Ад нашего времени» с гибелью всего живого, «Рай нашего времени» где идиллия семенного пикника оттеняется боевыми ракетами, которые растут из земли вместо деревьев. «Яйценосцы» — обнаженные существа с завязанными глазами бессмысленно таскают во рту ложку с яйцом, сами теряя по дороге яйцеобразные головы. «Гибель дрессировщика» написана Самакаевым буквально за сутки, после того, как он увидел заметку о порванном львами циркаче… От такой шоковой терапии хочется поспешить к спасительной сирени, балеринам и обнаженным дамам, около которых обязательно замирают с улыбкой посетители мужского пола.

Стоит расслабившемуся зрителю дойти до последнего, четвертого зала, как от умиротворения и безмятежности не остается и следа

«У каждого свой рай и свой ад»

Директор Казанского художественного училища имени Николая Фешина Ольга Гильмутдинова отметила, что название выставки ей, как и многим другим, было не совсем понятно, однако после знакомства с экспозицией все встало на свои места:

— Что это такое? В определенной степени это общение с самыми высшими силами. Во-первых, это отказ от массовости — то, что происходит и здесь, на выставке, посмотрите, как нас сегодня мало, так и во всем мире. Это, думается, только на пользу каждому посетителю — можно без шума и гама прогуляться по выставке и посмотреть на те работы, которые лягут на душу. Будущее, которое открывает нам художник, это возможность быть свободным и смотреть на вещи своими глазами. Свобода — это и есть творчество. И третий момент — нашими мыслями мы создаем свой рай и свой ад. Здесь собраны и райские работы и предупреждения.

«Выставка станет движением вперед»

Поздравить Ильгизара Самакаева с новой выставкой пришли его коллеги, друзья и семья. Однако дочь художника присутствовала только на картинах:

— Она по образованию дизайнер, а сейчас учится в Москве на психолога. Дело в том, что еще в детстве у нее обнаружились паранормальные способности, она могла предсказывать события и даже снимать боль — мне, например, она пассами рук головные боли лечила. Мы и теперь иногда спрашиваем ее — когда стоит отправляться в путешествие, что делать в той или иной ситуации. Правда, я не всегда обращаюсь к ней за советом — боюсь. Но насчет выставки спросил. Она сказала — это станет движением вперед, — рассказал Ильгизар Самакаев.

Поздравить Ильгизара Самакаева с новой выставкой пришли его коллеги, друзья и семья. Однако дочь художника присутствовала только на картинах

Так мистика скользит на выставке во всем — от картин с их тайными смыслами, предсказаний будущего до целого эзотерического учения, которое в Казани обрело материальное тело в лице картин художника Самакаева.

— 5 ноября откроется выставка «Красные ворота», в которой Ильгизар Самакаев также принимает участие. На ней интересно будет видеть тематический срез художников, которые сейчас работают в интересных актуальных темах и направлениях, — анонсировала предстоящую выставку Розалия Нургалеева.

Выставка «Трансерфинг в живописи» продлится до 22 ноября.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов