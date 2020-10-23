Мистическая выставка Ильгизара Самакаева: о чем предупреждает художник-серфер
Экспозиция «Трансерфинг в живописи» включает около 60 работ, созданных в разные периоды творчества художника
В национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка российского живописца, председателя регионального отделения Творческого союза художников России по Татарстану Ильгизара Самакаева «Трансерфинг в живописи». Представлены 60 полотен — это ретроспектива долгих лет творчества художника, от «учебной», как выразился сам Самакаев, работы «Осень» до картин, написанных в уходящем году, как, например, постмодернистский «Парк в Гуанджоу. Китай». Почему автор выбрал название выставки по одноименному эзотерическому учению Вадима Зеланда, как он сам понимает «трансерфинг» и какое будущее предсказал экспозиции личный домашний экстрасенс Самакаевых — в репортаже «Реального времени».
Управление реальностью и картины-предупреждения
Открытие выставки намеренно сделано максимально камерным — только два десятка самых близких увидели картины в первый день. Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева отметила, что решено было следовать новому правилу крупных галерей, например, Третьяковской, когда в день открытия приглашается только пресса, а уж после приходят посетители. Ильгизар Самакаев тоже рассказал, что намеренно не вывешивал афиш.
По признанию художника, с персональными экспозициями он выставляется раз в пятилетие. Отсюда и такой разброс дат написания полотен, их стилистика, темы и настроения. Художник действительно увлекся в последние годы учением Зеланда, которое заключается в понимании того, что человек обладает способностью управлять реальностью с помощью мысли на метафизическом уровне. Чтобы этого добиться, человек должен постоянно размышлять и принимать верные решения. Наверное, впервые ученые и эзотерики были солидарны, не признав это учение, однако публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман отозвался о нем как о «способе настройки мышления на активный поиск решения задач». Как бы скользя по волнам реальности, каждый из нас, согласно Зеланду (к слову, есть мнение, что это группа автора, а не конкретный эзотерик) сам может формировать положительные события своей жизни и достигать их.
— Да, я слушаю аудиокниги Зеланда, в том числе и во время работы. Учение мне близко, однако я показываю и «трансерфинг в живописи». То есть это мое предупреждение — мы не только можем приобрести желаемое, но и потерять то, что мы имеем. Например, природу, экологию. Я сам использую технологии учения, и могу сказать, что жизнь моя стала богаче. Интересно ставить перед собой сложные задачи и решать их, добиваясь результата, — рассказал «Реальному времени» автор.
Как художник не поссорился с директором
Он и сам, кажется, с легкостью скользит по своим картинам. Выставка расположилась в четырех залах первого этажа «Хазинэ». Как отметил Самакаев, развеской картин занималась директор Госмузея изобразительных искусств Розалия Нургалеева. «Я пришел перед открытием, готовый выдержать бой, поскольку у меня было свое видение, как нужно знакомить зрителя с моими работами. И был удивлен, увидев, что наши точки зрения полностью совпадают». В первом зале посетителя встречают умиротворяющие пейзажи и натюрморты — «Сирень цветет», «Волжский залив». Однако безмятежного ценителя прекрасного тут же настораживает триптих «Прощальная улыбка» — на центральной картине можно увидеть наводнение, поглотившее дом, автомобиль, обломки быта, а в нижнем углу — как бы мелькнул, перед тем, как утонуть, портрет Моны Лизы. Левая и правая картины триптиха пока еще нетронутая бедствием природа, на одной из них — даже спасительная лодка. Как признался автор, триптих написан под впечатлением трагедии Фукусимы, в 2015 году.
«Мы в любой момент можем потерять все красивое — вот я о чем. Настоящий художник не может оставаться в стороне от того, что происходит в мире», — считает он.
Когда двум художникам комфортно в одной мастерской
Во втором зале галереи вновь предстают виды природы, чудесные пейзажи, а центром здесь можно назвать цикл из шести картин «Волжская соната». Кажется, художник пытается убежать в свой, внутренний мир от ужасов внешнего, однако и отрешиться от происходящего у него не получается.
— Свет и цвет для меня — основа, главное в живописи, а трансерфинг — скольжение от одного состояния к другому. Художник все пропускает через себя, конечно, в моих картинах все отражается так, как вижу я. Возьмем, например, работу «Время собирать урожай». На ней изображены сочные гранаты, среди которых и граната боевая. То есть я вновь предупреждаю о том, что все может взорваться внезапно, — пророчествует художник.
Однако второй и третий залы рассказывают о том, что ему было и остается дорого на протяжении жизни. Он часто пишет супругу Марину, тоже художника, и их дочку. Впервые семья появляется на картине «Осень» — супруги с маленьким ребенком гуляют по парку среди яркой желто-красной листы. «Какая я здесь молодая» — говорит Марина Самакаева, по-другому оценив картину в особом освещении галереи.
— Совсем иначе смотрятся работы мужа здесь, нежели в нашей мастерской. Это мой учитель, я учусь у супруга всю свою жизнь, — сказала она, отметив, что с мужем делит одну мастерскую и вовсе не в обиде на него за выделенный маленький уголок для своего творчества.
Сюрприз четвертого зала
Стоит расслабившемуся зрителю дойти до последнего, четвертого зала, как от умиротворения и безмятежности не остается и следа. Вот где авторы экспозиции приберегли сюрприз, а мысль художника развернулась во всю силу. «Ад нашего времени» с гибелью всего живого, «Рай нашего времени» где идиллия семенного пикника оттеняется боевыми ракетами, которые растут из земли вместо деревьев. «Яйценосцы» — обнаженные существа с завязанными глазами бессмысленно таскают во рту ложку с яйцом, сами теряя по дороге яйцеобразные головы. «Гибель дрессировщика» написана Самакаевым буквально за сутки, после того, как он увидел заметку о порванном львами циркаче… От такой шоковой терапии хочется поспешить к спасительной сирени, балеринам и обнаженным дамам, около которых обязательно замирают с улыбкой посетители мужского пола.
«У каждого свой рай и свой ад»
Директор Казанского художественного училища имени Николая Фешина Ольга Гильмутдинова отметила, что название выставки ей, как и многим другим, было не совсем понятно, однако после знакомства с экспозицией все встало на свои места:
— Что это такое? В определенной степени это общение с самыми высшими силами. Во-первых, это отказ от массовости — то, что происходит и здесь, на выставке, посмотрите, как нас сегодня мало, так и во всем мире. Это, думается, только на пользу каждому посетителю — можно без шума и гама прогуляться по выставке и посмотреть на те работы, которые лягут на душу. Будущее, которое открывает нам художник, это возможность быть свободным и смотреть на вещи своими глазами. Свобода — это и есть творчество. И третий момент — нашими мыслями мы создаем свой рай и свой ад. Здесь собраны и райские работы и предупреждения.
«Выставка станет движением вперед»
Поздравить Ильгизара Самакаева с новой выставкой пришли его коллеги, друзья и семья. Однако дочь художника присутствовала только на картинах:
— Она по образованию дизайнер, а сейчас учится в Москве на психолога. Дело в том, что еще в детстве у нее обнаружились паранормальные способности, она могла предсказывать события и даже снимать боль — мне, например, она пассами рук головные боли лечила. Мы и теперь иногда спрашиваем ее — когда стоит отправляться в путешествие, что делать в той или иной ситуации. Правда, я не всегда обращаюсь к ней за советом — боюсь. Но насчет выставки спросил. Она сказала — это станет движением вперед, — рассказал Ильгизар Самакаев.
Так мистика скользит на выставке во всем — от картин с их тайными смыслами, предсказаний будущего до целого эзотерического учения, которое в Казани обрело материальное тело в лице картин художника Самакаева.
— 5 ноября откроется выставка «Красные ворота», в которой Ильгизар Самакаев также принимает участие. На ней интересно будет видеть тематический срез художников, которые сейчас работают в интересных актуальных темах и направлениях, — анонсировала предстоящую выставку Розалия Нургалеева.
Выставка «Трансерфинг в живописи» продлится до 22 ноября.
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