Синоптики Татарстана прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и до +5°С

В понедельник, 26 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный, порывами 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от 0°С до +5°С. В Казани воздух прогреется до 2—4 градусов выше ноля. В Набережных Челнах температура составит от 0°С до +3°С.