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Синоптики Татарстана прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и до +5°С

05:26, 26.10.2020
Синоптики Татарстана прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и до +5°С
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 26 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный, порывами 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от 0°С до +5°С. В Казани воздух прогреется до 2—4 градусов выше ноля. В Набережных Челнах температура составит от 0°С до +3°С.

Общество Татарстан
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