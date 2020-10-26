Казань вошла в топ-3 по ценам на новое жилье
Исследование показало, что Казань входит в топ-3 по ценам на новое жилье среди городов-миллионников России. Столицу Татарстана опережают только Москва и Санкт-Петербург.
По данным газеты «Коммерсант», средняя цена 1 кв. м жилья в новом доме составляет в октябре почти 102 тысячи рублей.
При этом за месяц цены на «первичку» поднялись на 3,6%. По этому показателю Казань также вошла в топ-3, уступив только Красноярску и Екатеринбургу.
За год же квартиры в новостройках подорожали на 10,3%.АналитикаНедвижимость Татарстан
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