Казань вошла в топ-3 по ценам на новое жилье

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исследование показало, что Казань входит в топ-3 по ценам на новое жилье среди городов-миллионников России. Столицу Татарстана опережают только Москва и Санкт-Петербург.

По данным газеты «Коммерсант», средняя цена 1 кв. м жилья в новом доме составляет в октябре почти 102 тысячи рублей.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

При этом за месяц цены на «первичку» поднялись на 3,6%. По этому показателю Казань также вошла в топ-3, уступив только Красноярску и Екатеринбургу.

За год же квартиры в новостройках подорожали на 10,3%.