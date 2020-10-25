Рынок электрокаров с пробегом в России вырос более чем в два раза

Российский рынок электромобилей с пробегом в сентябре этого года вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Автостат».



Больше всего россияне предпочитали Nissan Leaf — на его долю приходится 93% спроса, а перепродажи составили 614 авто. Еще жители России покупали на вторичном рынке Mitsubishi i-MiEV — его продажи составили 15 единиц, Tesla Model S — 13 единиц, BMW i3 и Tesla Model X — по семь автомобилей, Hyundai Ioniq — три, по два электрокара Jaguar I-Pace и LADA Ellada.

ru.wikipedia.org (на фото — Nissan Leaf)

В августе сообщалось, что российский рынок электромобилей с пробегом вырос на 72%.