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Рынок электрокаров с пробегом в России вырос более чем в два раза

20:26, 25.10.2020
Рынок электрокаров с пробегом в России вырос более чем в два раза
Фото: pixabay.com

Российский рынок электромобилей с пробегом в сентябре этого года вырос в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Автостат».

Больше всего россияне предпочитали Nissan Leaf — на его долю приходится 93% спроса, а перепродажи составили 614 авто. Еще жители России покупали на вторичном рынке Mitsubishi i-MiEV — его продажи составили 15 единиц, Tesla Model S — 13 единиц, BMW i3 и Tesla Model X — по семь автомобилей, Hyundai Ioniq — три, по два электрокара Jaguar I-Pace и LADA Ellada.

ru.wikipedia.org (на фото — Nissan Leaf)

В августе сообщалось, что российский рынок электромобилей с пробегом вырос на 72%.

АвтоБизнесТранспорт
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