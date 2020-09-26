В августе российский рынок электромобилей с пробегом вырос на 72%

В августе отметили высокую активность россиян в покупке электроавтомобилей. Рынок новых электрокаров вырос на 62%, с пробегом — на 72% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает «Автостат».



ru.wikipedia.org (на фото — Nissan Leaf)

95% российских покупателей предпочитают модель Nissan Leaf. Ее перепродажи составили 555 единиц. За последний месяц лета россияне приобрели 15 подержанных Tesla, 10 — Mitsubishi i-MiEV, по три авто BMW i3 и Jaguar I-Pace и один автокар Hyundai Ioniq.

В середине августа «Реальное время» назвало пять интересных и популярных моделей электромобилей.