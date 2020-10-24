«Нефтехимик» обыграл в гостях «Акрон», проигрывая по ходу матча 0:2
«Нефтехимик» обыграл в гостях тольяттинский «Акрон» (4:3) в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Хозяева поля вели по ходу игры со счетом 2:0, но нижнекамская команда сумела перехватить инициативу и довести дело до победы.
По голу в составе «Нефтехимика» забили Петров, Котик, Кленкин и Юшин.
«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (2:1)
Голы: Герюгов (12), Делькин (23, 87) — Петров (41), Котик (50), Кленкин (75), Юшин (89).
СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым