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«Нефтехимик» обыграл в гостях «Акрон», проигрывая по ходу матча 0:2

17:35, 24.10.2020
«Нефтехимик» обыграл в гостях «Акрон», проигрывая по ходу матча 0:2
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» обыграл в гостях тольяттинский «Акрон» (4:3) в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Хозяева поля вели по ходу игры со счетом 2:0, но нижнекамская команда сумела перехватить инициативу и довести дело до победы.

По голу в составе «Нефтехимика» забили Петров, Котик, Кленкин и Юшин.

«Акрон» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (2:1)
Голы: Герюгов (12), Делькин (23, 87) — Петров (41), Котик (50), Кленкин (75), Юшин (89).

СпортФутбол Татарстан
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