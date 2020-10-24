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Спорные участки границы между Татарстаном и Удмуртией обсудили чиновники республик

13:56, 24.10.2020 1
Спорные участки границы между Татарстаном и Удмуртией обсудили чиновники республик
Фото: mzio.tatarstan.ru

Представители Татарстана и Удмуртии встречаются и обсуждают спорные участки границы между республиками в рамках рабочей подгруппы. На сегодня таких участков насчитывается 54.

Последний раз участники говорили о прохождении границы возле Агрыза и Малопургинского района Удмуртии, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

«В ходе заседания рабочей подгруппы многократно уже отмечали, что при установлении границы важно учитывать интересы граждан», — говорится в релизе министерства.

Проект прохождения границы разработали татарстанские чиновники. Теперь он направлен коллегам в Удмуртию на согласование.

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    В США границы штатов, как по линейке проведены.
    И никаких споров.
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