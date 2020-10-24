Спорные участки границы между Татарстаном и Удмуртией обсудили чиновники республик
Представители Татарстана и Удмуртии встречаются и обсуждают спорные участки границы между республиками в рамках рабочей подгруппы. На сегодня таких участков насчитывается 54.
Последний раз участники говорили о прохождении границы возле Агрыза и Малопургинского района Удмуртии, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.
«В ходе заседания рабочей подгруппы многократно уже отмечали, что при установлении границы важно учитывать интересы граждан», — говорится в релизе министерства.
Проект прохождения границы разработали татарстанские чиновники. Теперь он направлен коллегам в Удмуртию на согласование.ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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И никаких споров.