Спорные участки границы между Татарстаном и Удмуртией обсудили чиновники республик

Представители Татарстана и Удмуртии встречаются и обсуждают спорные участки границы между республиками в рамках рабочей подгруппы. На сегодня таких участков насчитывается 54.

Последний раз участники говорили о прохождении границы возле Агрыза и Малопургинского района Удмуртии, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

«В ходе заседания рабочей подгруппы многократно уже отмечали, что при установлении границы важно учитывать интересы граждан», — говорится в релизе министерства.

Проект прохождения границы разработали татарстанские чиновники. Теперь он направлен коллегам в Удмуртию на согласование.