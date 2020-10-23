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В Татарстане внедрена новая система недвижимости

15:50, 23.10.2020
В Татарстане внедрена новая система недвижимости
Фото: realnoevremya.ru

16 сентября Росреестр РТ перешел на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН).

«В Татарстане для заявителей данный переход был максимально незаметным, новая система была внедрена в рабочем режиме, без приостановления приема документов на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уже в апреле Татарстан в числе крупнейших по количеству сделок и объему данных регионов был подключен к централизованной системе ФСИН ЕГРН.

Фото: realnoevremya.ru

По России переход на ФГИС ЕГРН завершился 21 октября. Работы выполнялись по поручению президента России Владимира Путина.

Новая система позволит повысить качество оказания услуг Росреестра.

В мае в пресс-службе Минэкономразвития РФ «Реальному времени» сообщили, что предлагается повысить стоимость сведений ЕГРН, предоставленных в электронном виде с помощью сервисов Росреестра, за исключением сведений, предоставленных посредством ФГИС ЕГРН.

Общество Татарстан
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