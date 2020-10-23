В Татарстане внедрена новая система недвижимости

16 сентября Росреестр РТ перешел на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН).

«В Татарстане для заявителей данный переход был максимально незаметным, новая система была внедрена в рабочем режиме, без приостановления приема документов на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уже в апреле Татарстан в числе крупнейших по количеству сделок и объему данных регионов был подключен к централизованной системе ФСИН ЕГРН.

Фото: realnoevremya.ru

По России переход на ФГИС ЕГРН завершился 21 октября. Работы выполнялись по поручению президента России Владимира Путина.

Новая система позволит повысить качество оказания услуг Росреестра.

В мае в пресс-службе Минэкономразвития РФ «Реальному времени» сообщили, что предлагается повысить стоимость сведений ЕГРН, предоставленных в электронном виде с помощью сервисов Росреестра, за исключением сведений, предоставленных посредством ФГИС ЕГРН.

