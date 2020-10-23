В Казани автобусы начнут ходить реже: пятая часть кондукторов ушла на больничный

В Казани автобусы начнут ходить реже, 20% кондукторов общественного транспорта в Казани находятся на больничном. По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, с диагнозом «коронавирусная инфекция» никого нет.



«На АТП ведется жесткий контроль: сотрудники транспортных предприятий снимаются с маршрута при повышении температуры, насморка и головной боли. Температуру измеряют в течение дня прямо на линии. При недомогании сотрудники снимаются с маршрута — это требование Роспотребнадзора», — дал комментарий «Реальному времени» Сергей Темляков.

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Также из-за закрытых границ возник дефицит кадров. Например, граждане Киргизии не смогли вернуться в Казань из-за политической обстановки в своей стране.

«Диагноз «коронавирус» никому не поставлен. ОРВИ [длится] обычно 5—7 дней. Мы надеемся, что кондуктора и водители скоро вернутся на маршруты», — заключил Темляков.



Ранее в общественном транспорте Казани выявили 136 нарушителей без масок.

