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Бурганов стал первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза

13:00, 23.10.2020
Бурганов стал первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза
Фото: minsport.tatarstan.ru

И.о. ректора Поволжской академии спорта Рафис Бурганов назначен первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Президентом союза единогласно был переизбран Сергей Сейранов. Кроме Бурганова, в числе его первых заместителей стали Роман Ольховский и Евгений Шурманов. Вице-президентами РССС избраны Сергей Пономарев, Владимир Михалев и Александр Сысоев.

Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы министерства образования. Сейчас он исполняет обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Общество Татарстан
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