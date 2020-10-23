Бурганов стал первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза

И.о. ректора Поволжской академии спорта Рафис Бурганов назначен первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Президентом союза единогласно был переизбран Сергей Сейранов. Кроме Бурганова, в числе его первых заместителей стали Роман Ольховский и Евгений Шурманов. Вице-президентами РССС избраны Сергей Пономарев, Владимир Михалев и Александр Сысоев.



Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы министерства образования. Сейчас он исполняет обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

