Бурганов стал первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза
И.о. ректора Поволжской академии спорта Рафис Бурганов назначен первым вице-президентом Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.
Президентом союза единогласно был переизбран Сергей Сейранов. Кроме Бурганова, в числе его первых заместителей стали Роман Ольховский и Евгений Шурманов. Вице-президентами РССС избраны Сергей Пономарев, Владимир Михалев и Александр Сысоев.
Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы министерства образования. Сейчас он исполняет обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
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