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В Кремле считают, что в мире нет супердержав

04:28, 23.10.2020
В Кремле считают, что в мире нет супердержав
Фото: wikimedia.org

Ни одно государство сейчас не может называться глобальной супердержавой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пожалуй, сейчас ни одна страна, ни одно государство в мире не может претендовать на роль глобальной супердержавы. Ни РФ, ни США», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», выразил мнение о маловероятности того, что США будут претендовать на исключительное доминирование в мире.

Общество Татарстан
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