Путин считает, что США уже не будут претендовать на исключительность

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сказал о маловероятности того, что США будут претендовать на исключительное доминирование.

Глава государства заявил, что к позиции супердержавы движутся Китай и Германия. Заметно изменилась роль в мировых делах Великобритании и Франции.

«США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам. И конечно, серьезно усилились такие державы, как Бразилия, ЮАР, некоторые другие страны», — заявил Путин, говоря о коррекции институционального устройства мировой политики.