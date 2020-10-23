Песков: мировое сообщество должно объединиться в борьбе с глобальным потеплением

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что мировое сообщество должно осознать опасность климатических изменений и объединиться вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением.

«Нужно объединять усилия в международном плане. Потому что предпринимать какие-то меры на территории РФ, пусть это самая большая страна в мире, но при этом не предпринимать эти меры, например, в Китае или в Канаде невозможно», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Песков отметил, что климатические изменения — это вызов для мира и для России. При этом у России особая ответственность, так как 65% территории страны находится в зоне вечной мерзлоты.

Ранее исследование показало, что россияне не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления.

