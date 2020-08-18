ВЦИОМ: лишь 12% россиян разделяют идеи Греты Тунберг

Фото: Anders Hellberg / wikipedia.org

Россияне не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления. Лишь 12% россиян считают, что каждый должен существенно сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением. Именно такой позиции придерживается известная шведская активистка Грета Тунберг. Об сообщается в данных исследования об отношении россиян к экологическим и климатическим проблемам после самоизоляции в период пандемии, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Фондом национальной энергетической безопасности.



43% россиян высказали мнение о том, что борьбу с изменением климата следует вести «сверху вниз», обеспечивая соответствующую законодательную базу и контроль за использованием природных ресурсов. 25% опрошенных заявили, что пандемия заставила задуматься об экологии в большей степени.

По данным опроса, россияне готовы экономить воду и электроэнергию — 43% и 59% соответственно собираются или уже контролируют расход.

Сократилось и число россиян, склонных отказаться от авиаперелетов и личного автотранспорта — 12% и 15% соответственно. «Отказ от мобильности во время самоизоляции стал шоком, но не причиной задуматься о глобальном потеплении», — говорится в исследовании.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие россияне от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Ранее ВЦИОМ публиковал данные исследования об отношении россиян к электронным паспортам.