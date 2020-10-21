Новый карьерный самосвал КАМАЗ-65805 презентовали на выставке в Москве

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

КАМАЗ презентовал новейший карьерный самосвал КАМАЗ-65805 на выставке MiningWorld Russia-2020, которая проходит в Москве.



Карьерный 60-тонный самосвал КАМАЗ-65805-002-91 предназначен для транспортировки скальной и горной породы в средних и малых карьерах в районах с умеренным и холодным климатом.

«В силу своих технических характеристик автомобиль обеспечивает лучшие показатели в отрасли», — приводит пресс-служба автопроизводителя слова главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра компании Сергея Назаренко.

realnoevremya.ru

Длина самосвала — 11 040 мм, ширина — 2 530 мм, высота — 3 950 мм. При внушительных габаритам маневренность автомобиля — на уровне самосвалов 8х4.



Ранее сообщалось об испытаниях карьерного самосвала КАМАЗ-65805 и о его характеристиках.