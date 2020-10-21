Пресс-секретарь Минстроя Татарстана объявила о своем уходе

Пресс-секретарь Минстроя Татарстана Гульназ Минниханова сообщила о своем уходе с этой должности. Пост опубликован на странице Миннихановой в Instagram.

«Ухожу из минстроя с легким сердцем и большой любовью к людям отрасли строительства, архитектуры и проектирования, ЖКХ))", — говорится в сообщении.

Причины ухода не называются. Гульназ Минниханова проработала в должности пресс-секретаря Минстроя РТ 6,5 лет. Девушка отметила, что из сферы медиа она не уходит.



