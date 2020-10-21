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Пресс-секретарь Минстроя Татарстана объявила о своем уходе

10:11, 21.10.2020
Пресс-секретарь Минстроя Татарстана объявила о своем уходе
Фото: instagram.com/gulnaz_minnikhanova

Пресс-секретарь Минстроя Татарстана Гульназ Минниханова сообщила о своем уходе с этой должности. Пост опубликован на странице Миннихановой в Instagram.

«Ухожу из минстроя с легким сердцем и большой любовью к людям отрасли строительства, архитектуры и проектирования, ЖКХ))", — говорится в сообщении.

Причины ухода не называются. Гульназ Минниханова проработала в должности пресс-секретаря Минстроя РТ 6,5 лет. Девушка отметила, что из сферы медиа она не уходит.

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