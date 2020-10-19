Суд арестовал врача, выдавшего медсправку 18-летнему юноше, открывшему стрельбу по людям в Нижегородской области

В Нижегородской области суд арестовал врача, выдававшего медицинские справки подозреваемому в стрельбе, где три человека погибли, еще трое получили ранения.

Ему вменяется статья УК «Халатность». Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 12 декабря 2020 года включительно, пишет «Интефаркс».



Врач частной медклиники выдал подозреваемому в стрельбе медзаключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

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12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний юноша открыл стрельбу по людям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, троих пострадавших госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тело подозреваемого на следующий день обнаружили с признаками суицида неподалеку от места трагедии. СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что юноша приехал к бабушке в деревню. В тот день между ними произошла ссора, после которой он выстрелил в нее. Пожилая женщина выжила. А молодой человек расстрелял других людей.