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Суд арестовал врача, выдавшего медсправку 18-летнему юноше, открывшему стрельбу по людям в Нижегородской области

10:59, 19.10.2020 2
Суд арестовал врача, выдавшего медсправку 18-летнему юноше, открывшему стрельбу по людям в Нижегородской области
Фото: pixabay.com

В Нижегородской области суд арестовал врача, выдававшего медицинские справки подозреваемому в стрельбе, где три человека погибли, еще трое получили ранения.

Ему вменяется статья УК «Халатность». Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 12 декабря 2020 года включительно, пишет «Интефаркс».

Врач частной медклиники выдал подозреваемому в стрельбе медзаключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

pixabay.com

12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний юноша открыл стрельбу по людям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, троих пострадавших госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тело подозреваемого на следующий день обнаружили с признаками суицида неподалеку от места трагедии. СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что юноша приехал к бабушке в деревню. В тот день между ними произошла ссора, после которой он выстрелил в нее. Пожилая женщина выжила. А молодой человек расстрелял других людей.

ПроисшествияОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:14
    Никогда не был циничным, но тут хотелось бы хладнокровно порассуждать. Какая связь между "халатностью" врача и стрельбой? Причина стрельбы ведь, просматривается, совсем в другом-ссора родственников. Тем более, могло быть использовано как орудие, что угодно, даже полено. Опять, как всегда, просматривается тезис "борцов с вооружением"- "держать, не пущать, запретить". Нам как и чем защищаться от таких стрелков? Если бы там был кто с оружием, то пристрелил бы этого стрелка после первого же выстрела по людям.
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    Анонимно 11:52
    Я тоже не понял. А причём тут врач?
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