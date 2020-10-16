КОМЗ обратится в Центробанк с просьбой разрешить не публиковать информацию о ценных бумагах компании

АО «Казанский оптико-механический завод» обратится в Центральный банк РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг. Об этом свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации.

Решение принято 14 октября на внеочередном общем собрании акционеров общества. За отдано 1 183 496 голосов (99,98%), против — 212 (0,02%), воздержались — 27 (0,0023%).

В октябре 2018 года стало известно, что московская компания «ГК Сфера» перестала самостоятельно распоряжаться 25,09% акций АО «КОМЗ», а власти Татарстана решили продать 0,3% его акций.



В мае «Реальное время» сообщало, что на КОМЗе начнется производство новых комплексов, способных дистанционно замерять температуру тела работников и блокировать вход для заболевших.

