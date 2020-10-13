В ГИБДД по Казани объяснили, является ли наезд на животное дорожной аварией

Наезд на зверей является дорожно-транспортным происшествием, если причинен материальный ущерб собственнику автомобиля либо собственнику животного, а также при наличии пострадавших или погибших. Об этом сообщили в ГИБДД УМВД России по Казани.

К ДТП не относятся небольшие столкновения, в которых ни автомобиль, ни животное не получили повреждений.

В ГИБДД отметили, что наезд на животного не повлечет за собой административной ответственности, так как она предусмотрена только в случае наезда на людей. Однако ответственность наступает, если водитель оставил место аварии, а также наехал на дикое животное. В последнем случае материальный ущерб будет нанесен государственной собственности.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что с начала 2020 года в Татарстане зафиксировали 258 случаев наезда на животных.

Напомним, в начале сентября за одни выходные произошло восемь аварий с участием диких животных.