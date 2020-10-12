В Татарстане трое мужчин обвиняются в незаконной добыче раков на 2,6 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче раков на 2,6 млн рублей. Троим жителям Болгар Спасского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой и причинившая особо крупный ущерб»).

По версии следствия, в период с января 2015 года по октябрь 2018 года фигуранты дела незаконно выловили свыше 20 тысяч экземпляров раков в акватории Волги, являющейся особо охраняемой природной территорией.

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В конце октября 2018 года обвиняемых задержали на берегу озера Конопляное в Спасском районе. У них изъяли свыше 15 тысяч речных раков, запрещенные орудия лова и моторную лодку. Еще 5 тысяч экземпляров обнаружены и изъяты в ходе обыска в доме одного из обвиняемых. Ущерб водным ресурсам страны составил свыше 2,6 млн рублей.

Свою вину мужчины не признали. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Спасский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу, пишет пресс-служба прокуратуры РТ.