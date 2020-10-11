В парламенте Киргизии назвали назначение нового премьера незаконным

Вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева заявила, что новый премьер-министр страны Садыр Жапаров нелегитимен. Его назначение не проходило в соответствии с законодательством.

«Состоявшееся вчера 10 октября 2020 года собрание депутатов в государственной резиденции не может официально быть признанным в качестве заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в силу отсутствия требуемого Конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения», — написала замглавы местного законодательного органа в Facebook.

Накануне депутаты парламента собрались и утвердили новый состав правительства. Поменялся в нем только премьер-министр — им стал основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров



