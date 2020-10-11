Эксперт: расширение участников событий в Нагорном Карабахе контрпродуктивно

По мнению генсека Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, международное вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе контрпродуктивно и не идет на пользу ситуации.

«Мы приветствуем участие тех стран, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, и в рамках тех полномочий, которые предоставлены этой Минской группой ОБСЕ. Ну прежде всего, конечно, сопредседателем этой Минской группы ОБСЕ, того мандата, который есть», — рассказал Зась в беседе с RT.

Фото: grani.lv

В частности он обратил внимание на участие Турции в нагорно-карабахском конфликте. По его мнению, это уместно в рамках мандата Минской группы ОБСЕ.

Сегодня в 12.00 по местному времени (11.00 мск) в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. Он предусмотрен по соглашению глав МИД Армении и Азербайджана в гуманитарных целях.

