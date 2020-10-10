В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня

В 12.00 по местному времени (11.00 мск) в Нагорном Карабахе начал действовать режим режим прекращения огня. Он предусмотрен по соглашению глав МИД Армении и Азербайджана.

Боевые действия прекращаются в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Также Азербайджан и Армения договорились приступить к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Переговоры сторон при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова длились примерно 10 часов.

Фото: grani.lv

Для урегулирования конфликта министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Зограб Мнацаканян вчера прибыли в Москву.

