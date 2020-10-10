В Казани автомобиль врезался в знак и перегородил дорогу трамваю
В Казани на улице Баки Урманче легковой автомобиль врезался в дорожный знак. На время он заблокировал трамвайные пути, сообщил «Реальному времени» очевидец.
Пассажирам подошедшего трамвая пришлось выходить из него и ждать пока ДТП будет оформлено.
Сейчас, судя по «Яндекс.Картам», никаких проблем с движением транспорта в этом районе не наблюдается.ПроисшествияАвто Татарстан
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