В Казани автомобиль врезался в знак и перегородил дорогу трамваю

В Казани на улице Баки Урманче легковой автомобиль врезался в дорожный знак. На время он заблокировал трамвайные пути, сообщил «Реальному времени» очевидец.

Пассажирам подошедшего трамвая пришлось выходить из него и ждать пока ДТП будет оформлено.

Сейчас, судя по «Яндекс.Картам», никаких проблем с движением транспорта в этом районе не наблюдается.