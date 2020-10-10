В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19, из них один завозной, остальные — контактные. Четыре человека госпитализированы, остальные лечатся дома.
Больше всего заболевших — 17 — выявлено среди людей от 30 до 50 лет. В Казани зафиксировали 19 заболевших, в Набережных Челнах — одного.
Всего на 10 октября в Татарстане зарегистрировано 7 515 случаев коронавируса. Выздоровело за весь период 6 369 человек, в том числе 7 за минувшие сутки. Умерли 85 человек.
Напомним, за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 12 846. Это максимум с начала пандемии.ОбществоМедицина Татарстан
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