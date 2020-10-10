В Набережных Челнах в результате ДТП погиб пешеход
В Набережных Челнах ночью в результате ДТП погиб пешеход. Сообщение о происшествии появилось в телеграм-канале «Еду в Татарстан».
По данным очевидцев, ДТП случилось на проспекте Сююмбике. Причины неизвестны.
Вчера в Набережных Челнах напротив дома №38 на улице Жемчужной водитель машины совершил наезд на 12-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу в неустановленном месте. Прокуратура города начала проверку.
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