Новости общества

22:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пресекли продажу рыбы без ветеринарных документов

21:26, 09.10.2020
В Казани пресекли продажу рыбы без ветеринарных документов
Фото: pxhere.com

В Казани специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ пресекли продажу 13 кг копченой рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.

Продавца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (" Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РТ.

shn.tatarstan.ru

В начале сентября сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам выявили факт торговли гражданами салом, в котором выявлен вирус африканской чумы.

ОбществоПроисшествияБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также