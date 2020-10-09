В Казани пресекли продажу рыбы без ветеринарных документов
В Казани специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ пресекли продажу 13 кг копченой рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.
Продавца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (" Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РТ.
В начале сентября сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам выявили факт торговли гражданами салом, в котором выявлен вирус африканской чумы.
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