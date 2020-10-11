АКРА присвоило «Лизинг-Трейду» кредитный рейтинг BB+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО «Лизинг-Трейд» кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз «Стабильный». Представители агентства заявляют, что данный рейтинг обусловлен хорошими финансовыми показателями и умеренной оценкой бизнес-портфеля:

«Ликвидность предоставляемых в лизинг активов АКРА оценивает выше среднего, учитывая существенную долю автотранспорта и ликвидной спецтехники».

Также агентство отметило высокую диверсификацию портфеля по контрагентам, адекватные оценки достаточности капитала и риск-профиля и пришло к выводу, что компания стабильно демонстрирует умеренный рост.

«Получение рейтинга — это очередной шаг навстречу инвесторам. В такие непростые для экономики времена, мы получили высокую оценку своего бизнеса, достойный уровень которого мы планируем поддерживать и дальше», — говорит генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

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