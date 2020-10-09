Гибкий экран, выдвижной объектив и проектор: топ бесполезных инноваций в смартфонах

Фото: commons.wikimedia.org (на фото - смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip)

Находящийся на пике рынок мобильных устройств диктует производителям необходимость постоянно придумывать что-то, чтобы новые устройства покупали. Число технологий, которые станут популярными у пользователей, ограничено — и поэтому многие «новинки», над которыми работали компании, остаются невостребованными. «Реальное время» вспоминает самые яркие примеры таких технологий.

Гибкий экран: лучшее — впереди?

Самый яркий и недавний пример — гибкие экраны на смартфонах. Вообще, это — один из немногих случаев в нашей подборке, когда говорить о непопулярности пока, наверное, преждевременно. Сама технология появилась не так давно, и многие производители только начинают эксперименты с экранами, которые могут сгибаться. Тем не менее моделей с гнущимися экранами выпущено уже немало, и пока говорить о каком-то значимом интересе к ним не приходится.

Дело тут, впрочем, скорее всего, не в том, что сама по себе идея экрана, который можно сворачивать, непопулярна. Причины — в другом. Во-первых — пока эта технология не отработана. Как следствие — второй пункт: они недолговечны. Как поведут себя устройства при длительной эксплуатации — неясно. И наконец, третий пункт, также вытекающий из первого, — дороговизна устройств. Преимущества таких экранов — очевидны: они могут совмещать компактный размер и большую диагональ, они могут занимать всю поверхность устройства — как переднюю, так и заднюю. Тем не менее пока технология остается скорее заделом на будущее, чем реальной инновацией.

Электронные чернила: оставьте «читалкам»

Еще один эксперимент с экраном, уже забытый большинством пользователей, — совмещение обычного экрана с экраном на электронных чернилах. Сама технология E-ink, используемая в электронных книгах, довольно сильно распространена до сих пор — она позволяет читать текст в виде, «почти как на бумаге» — черный шрифт на белом фоне, отсутствие мерцания, хорошая контрастность, низкий расход заряда батареи. Но вот в случае со смартфонами идея не прижилась.

Одной из первых массовых моделей с наличием дисплея на электронных чернилах была YotaPhone, выпущенная в декабре 2013 года. Продавалась она за 20 тысяч рублей, или 500 евро (эх, времена евро по 40 рублей). В декабре 2014 года представили YotaPhone 2, по цене в 33 тысячи рублей, в 2017 году анонсировали YotaPhone 3. Особой популярности у моделей, впрочем, не было. Любопытно, что эксперименты с E-ink в смартфонах продолжаются до сих пор — в 2020 году, например, прототип представила Onyx, чуть раньше — Hisense, причем в последнем случае E-ink дисплей — даже цветной. В отличие от YotaPhone, дисплей на электронных чернилах тут единственный, что особо акцентирует внимание на главном недостатке технологии — низкой частоте обновления.

YotaPhone 2 (фото: commons.wikimedia.org)

Оптический зум: тяжелый, подвижный, неудобный

Еще одна технология, которая казалась довольно перспективной при запуске, но быстро «заглохла» — объективы с оптическим приближением. Одним из самых известных «пионеров» использования этой технологии стала модификация смартфона Samsung Galaxy S4 — с приставкой Zoom. Телефон анонсировали в 2013 году, основной отличительной особенностью был выдвижной объектив с 10-кратным приближением. Несколько камер на тыльной стороне устройства тогда еще не были распространены — так что это была одна из немногих моделей, которая могла предложить пользователю фотографировать с приближением.

Визуально смартфон был похож на классическую цифровую «мыльницу» начала 2010-х. Однако вместе с удобством в этот смартфон перекочевали и основные недостатки таких устройств: он был довольно толстым (1,5 сантиметра) и тяжелым (208 грамм). Выдвижной объектив довольно быстро расходовал аккумулятор, а zoom-технология требовала хорошей оптической стабилизации.

Поворотная камера: до эпохи селфи

Еще одна разновидность камер, которую сейчас почти не встретить, — поворотная. Впервые их стали устанавливать в то время, когда камеры в мобильном телефоне в принципе были редкостью. Одним из пионеров, например, можно назвать компанию Nokia, которая выпустила модель 3250 XpressMusic в 2006 году. Еще раньше, в 2004 году, модель с поворотной камерой выпустил Samsung в модели X600. Интересно, что расположена она была так, что могла одновременно использоваться и как основная, и как «селфи-камера» — правда, понятий о «селфи» в то время еще особо не существовало.

К такому формату попыталась вернуться компания Oppo уже в 2013—2014 году, но непонятно зачем — популярности модель N3 ожидаемо не снискала. Видимо, основной причиной низкого спроса на «реинкарнацию» поворотных камер стало нежелание пользователей делать лишние движения руками. Ну и справедливости ради, у ранних моделей поворотный механизм также был больным местом: любые механические детали снижают долговечность смартфона.

Oppo N1 (фото: flickr.com)

Проектор: плохонький кинотеатр в кармане

Интересная, но не получившая распространения телефонная инновация — встроенный проектор. Одной из первых моделей с проектором стал Samsung Galaxy Beam, анонсированный в 2012 году. Особой популярности у модели не было — она была довольно дорогостоящей для своих характеристик (за исключением проектора). Проектор же при этом вещь довольно нишевая, чтобы много кто был готов переплатить за него.

Кроме того, у самого проектора были существенные недостатки: качество его, естественно, оставляло желать лучшего. Разрешение было небольшим, а яркость — такая, что требовала абсолютной темноты в помещении. В общем, проектор оказался мало кому нужным развлечением. Думается, в случае надобности такое устройство все-таки лучше покупать отдельно, например, с возможностью подключения к смартфону через Wi-Fi.

Максим Матвеев