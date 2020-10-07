В МВД рассказали подробности о ДТП на улице Технической в Казани

В МВД по Татарстану рассказали подробности о ДТП с участием трамвая и нескольких «ГАЗелей» в Казани. По данным полиции, пострадали два человека.

Госпитализированы вагоновожатый (1968 г. р.) и пассажир трамвая (1989 г. р.). Оба получили сотрясение головного мозга и ушибы, передает пресс-служба республиканского МВД.

По предварительной версии водитель трамвая не выбрал безопасную скорость, в результате чего один из вагонов сошел с рельсов.

Ранее в пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что не обладают информацией о пострадавших в ДТП на ул. Технической.