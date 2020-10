Эксперты ОЗХО утверждают, что нашли следы «Новичка» в анализах Навального

Британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило, что в анализах оппозиционера Алексея Навального действительно были обнаружены следы яда из группы отравляющих веществ, известной как «Новичок».

#Germany ‘OPCW technical analysis confirms that traces of nerve agent from Novichok group were found in bio samples’. #EC95 #Navalny