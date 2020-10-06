Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперты ОЗХО утверждают, что нашли следы «Новичка» в анализах Навального

17:37, 06.10.2020
Эксперты ОЗХО утверждают, что нашли следы «Новичка» в анализах Навального
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило, что в анализах оппозиционера Алексея Навального действительно были обнаружены следы яда из группы отравляющих веществ, известной как «Новичок».

«Технические анализы ОЗХО подтверждают, что следы нервно-паралитического агента из группы «Новичок» были обнаружены в биопробах Навального», — сообщили в организации.

Ранее власти Германии уже заявили, что российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также