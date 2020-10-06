Эксперты ОЗХО утверждают, что нашли следы «Новичка» в анализах Навального

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило, что в анализах оппозиционера Алексея Навального действительно были обнаружены следы яда из группы отравляющих веществ, известной как «Новичок».

#Germany ‘OPCW technical analysis confirms that traces of nerve agent from Novichok group were found in bio samples’. #EC95 #Navalny — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 6, 2020

«Технические анализы ОЗХО подтверждают, что следы нервно-паралитического агента из группы «Новичок» были обнаружены в биопробах Навального», — сообщили в организации.

Ранее власти Германии уже заявили, что российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

