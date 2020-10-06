Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что сегодня ночью некоторые политические силы решили незаконно захватить государственную власть. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики.

Жээнбеков заявил, что протестующие использовали итоги выборов как повод для нарушения общественного порядка, не подчинялись силовикам, избили медиков и нанесли повреждения зданиям: «Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».

Он также призвал политические силы в стране «успокоить своих сторонников».

Напомним, что в Бишкеке проходят массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. Сегодня СМИ сообщили, что в Бишкеке митингующие захватили мэрию.