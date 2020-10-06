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СМИ сообщили, что в Бишкеке митингующие захватили мэрию

06:52, 06.10.2020
СМИ сообщили, что в Бишкеке митингующие захватили мэрию
Фото: скриншот

СМИ сообщили, что в столице Киргизии митингующие против официальных результатов выборов в местный парламент, захватили здание мэрии. Об этом со ссылкой на мэра города Азиза Суракматова сообщает агенство 24.kg

Также агентство сообщает, что протестанты прорвались на территорию «Белого дома».

Напомним, что в Бишкеке проходят массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. Стычки между сторонниками оппозиции и полицией уже привели к госпитализации 130 человек.

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