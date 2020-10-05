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Рустам Минниханов назначил новых глав Минспорта и «Татмедии»

18:07, 05.10.2020
Рустам Минниханов назначил новых глав Минспорта и «Татмедии»
Фото: realnoevremya.ru (на фото - Владимир Леонов)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении министром спорта республики Владимира Леонова.

Руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» стал Айдар Салимгараев. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента РТ.

tatarstan.ru

Леонов занимает пост главы Минспорта РТ с 2018 года. Салимгараев возглавляет «Татмедиа» с сентября 2019 года.

Сегодня также стали известны имена министров строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Миндортранса республики.

ОбществоВласть Татарстан
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