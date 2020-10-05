Рустам Минниханов назначил новых глав Минспорта и «Татмедии»

Фото: realnoevremya.ru (на фото - Владимир Леонов)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении министром спорта республики Владимира Леонова.



Руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» стал Айдар Салимгараев. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента РТ.

tatarstan.ru

Леонов занимает пост главы Минспорта РТ с 2018 года. Салимгараев возглавляет «Татмедиа» с сентября 2019 года.

Сегодня также стали известны имена министров строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Миндортранса республики.