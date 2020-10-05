Последние 36 домов в Казани получат отопление на этой неделе

В 5 314 жилых дома подали тепло в Казани, в остальные 36 оно поступит на этой неделе. Еще 400 домов отапливаются от индивидуальных котельных, рассказали сегодня в мэрии.

За две недели в систему «Открытая Казань» поступило более 9,5 тысячи звонков с жалобами. Их пик пришелся на 8-й и 9-й дни пусконаладочных работ — более 1 тысячи обращений в день.

realnoevremya.ru

Две котельных допустили задолженность за газ, что не позволило вовремя начать отопительный сезон в шести многоквартирных домах и одном детсаду. Жалобы по поводу этих объектов отработали в прокуратуре. В ближайшие дни в них поступит тепло.

Напомним, что отопительный сезон в Казани стартовал 21 сентября.

