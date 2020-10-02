Глава казанской УК объяснил почему подняли плату за содержание дворов

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Жильцы нескольких казанских домов столкнулись с тем, что Управляющая компания «Уютный дом» решила поднять плату за содержание дворов. Это произошло после того, как дворы были благоустроены по республиканской программе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Гендиректор УК Марат Нуриев объяснил свою позицию: в этих дворах появилось новое имущество и его содержание стоит денег.

Однако эксперты считают такую позицию неверной. По закону тарифы на содержание дворов не учитывают содержание детских площадок или скамеек. Такое решение УК должна принимать только на общем собрании жильцов.

Не рассчитывали на удорожание обновленных дворов и фонде «Институт развития городов РТ». Представляющая его Венера Камалова также говорит, что это может расцениваться только как предложение и дальше жильцы в праве от него отказаться.

Республиканский проект «Наш двор» реализуется не за счет собственников жилья, согласен и исполнительный директор НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов. Он уверен, тех тарифов, которые есть сейчас, вполне хватает на содержание обновленных дворов.