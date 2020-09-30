Навыки будущего: СберБанк провел «Урок цифры» для школьников Татарстана

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Необычное занятие проходило на площадке общеобразовательной школы-интерната «IТ-лицей ФГАОУ ВО Казанский Приволжский федеральный университет».

Открытый урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» провели для учащихся 10—11-х классов управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев и директор «Школы 21» Айрат Хасьянов.

Ребятам рассказали о принципах машинного обучения, искусственном интеллекте и о том, как разрабатывается и где применяется ИИ (искусственный интеллект). В ходе урока школьников познакомили с очень молодой специальностью Data Scientist, уделив особое внимание навыкам и знаниям, необходимым специалисту данной профессии.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Успех наших детей — это залог динамичного развития страны и ее конкурентоспособности. Поэтому Сбербанк очень активно занимается образовательными проектами, в том числе совместно с правительством Республики Татарстан. Мы не только поддерживаем инициативы, направленные на развитие цифровых навыков у детей, но и реализуем свои собственные. Например, к 1 сентября мы передали республике 136 комплектов смарт-боксов, позволяющих школьникам, у которых нет компьютера дома, подключиться к школьной цифровой платформе Сбербанка и получить доступ к уникальным учебным материалам».

Напомним, «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, организаторами которого являются Минкомсвязь, Минпросвещение и организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями. Новый урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» разработан, благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка.

Учащиеся с 1-го по 11-й классы могут пройти уроки дистанционно на сайте урокцифры.рф.

Для обеспечения возможности прохождения урока широким кругом участников «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» продлевается до 4 октября. Также в любое время на сайте проекта доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Методические рекомендации и материалы урока прошли экспертизу Министерства просвещения РФ и рекомендованы для очного и дистанционного обучения.

Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. После прохождения тренажера можно получить сертификат.

Сентябрьские «Уроки цифры» традиционно становятся частью профориентационной работы со школьниками, для которых интерес к технологиям искусственного интеллекта находит продолжение при выборе будущей профессии.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»