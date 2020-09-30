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Алина Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

13:47, 30.09.2020
Алина Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Фото: 1tv.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин станут гостями программы «Вечерний Ургант» 2 октября.

Еще в конце программы выступит певица Монеточка с музыкальным номером и представит свой новый альбом, сообщается на официальном сайте Первого канала.

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Ранее сообщалось, что первый выпуск нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» с Алиной Загитовой выйдет в эфир 3 октября.

ОбществоСпорт Татарстан
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