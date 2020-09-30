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В главном здании КФУ МЧС отработало эвакуацию студентов в случае пожара — фото

11:54, 30.09.2020
В главном здании КФУ МЧС отработало эвакуацию студентов в случае пожара — фото
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 30 сентября, в главном здании КФУ спасатели провели учения по эвакуации студентов и персонала в случае пожара.

Сотрудники МЧС по РТ отработали практические действия по эвакуации студентов и персонала в случае пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе ГУ МЧС России по РТ провело учения на территории филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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