В главном здании КФУ МЧС отработало эвакуацию студентов в случае пожара — фото

Сегодня, 30 сентября, в главном здании КФУ спасатели провели учения по эвакуации студентов и персонала в случае пожара.

Сотрудники МЧС по РТ отработали практические действия по эвакуации студентов и персонала в случае пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе ГУ МЧС России по РТ провело учения на территории филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3.

