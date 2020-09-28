В Казани с 1 октября начинается декада пожилых людей

На этой неделе в Казани стартует декада пожилых граждан, анонсировали сегодня во время «делового понедельника».

В столице Татарстана 316 тыс. граждан получают пенсию по старости — это четверть населения города. 67 казанцам 100 и более лет.

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Пройдут концерты, пожилые люди смогут бесплатно посетить музеи и побывают на экскурсиях. Доктора посетят на дому лежачих одиноких пациентов. О программе для пожилых людей можно узнать на сайте kzn.ru