В Челнах насчитали более 132 тысяч пенсионеров

В Челнах на сегодняшний день проживают 132 805 пенсионеров, из которых 36 194 работающих. Об этом сообщается на официальном сайте города.



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Доля граждан старшего поколения — 27%. Из них — 1 235 тружеников тыла, 51 участник Великой Отечественной войны, 39 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 15 инвалидов Великой Отечественной войны и десять бывших участников блокады Ленинграда.