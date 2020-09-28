Новости общества

10:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах насчитали более 132 тысяч пенсионеров

09:59, 28.09.2020
В Челнах насчитали более 132 тысяч пенсионеров
Фото: pixabay.com

В Челнах на сегодняшний день проживают 132 805 пенсионеров, из которых 36 194 работающих. Об этом сообщается на официальном сайте города.

pixabay.com

Доля граждан старшего поколения — 27%. Из них — 1 235 тружеников тыла, 51 участник Великой Отечественной войны, 39 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 15 инвалидов Великой Отечественной войны и десять бывших участников блокады Ленинграда.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также